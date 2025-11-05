|
Ilkka-Yhtymae gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ilkka-Yhtymae präsentierte am 03.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 EUR erwirtschaftet worden.
Ilkka-Yhtymae hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,0 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 26,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
