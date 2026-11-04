Ilkka-Yhtymae legte Quartalsergebnis vor

Ilkka-Yhtymae gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,050 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 9,2 Millionen EUR gegenüber 9,0 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at