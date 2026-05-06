Ilkka-Yhtymae öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ilkka-Yhtymae hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Ilkka-Yhtymae hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 EUR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 9,2 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at