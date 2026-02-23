23.02.2026 06:31:29

Ilkka-Yhtymae präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ilkka-Yhtymae stellte am 20.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Ilkka-Yhtymae hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 EUR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 32,47 Prozent auf 9,7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Ilkka-Yhtymae 14,3 Millionen EUR umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,180 EUR, nach 0,240 EUR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 29,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 53,93 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 37,80 Millionen EUR.

