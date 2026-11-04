Ilkka-Yhtymae stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ilkka-Yhtymae hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,01 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ilkka-Yhtymae 0,050 EUR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 9,2 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,0 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at