Ilkka-Yhtymae stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ilkka-Yhtymae hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,470 EUR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 9,4 Millionen EUR, gegenüber 9,7 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,39 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at