Ilkka-Yhtymae veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ilkka-Yhtymae hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 EUR erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 9,0 Millionen EUR, gegenüber 12,3 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 26,87 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at