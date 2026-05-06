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06.05.2026 06:31:29
Ilkka-Yhtymae veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Ilkka-Yhtymae lud am 04.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ilkka-Yhtymae ein EPS von -0,040 EUR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,34 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,2 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,4 Millionen EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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