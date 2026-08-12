Ilkka-Yhtymae veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ilkka-Yhtymae hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 EUR, nach 0,470 EUR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ilkka-Yhtymae in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,4 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at