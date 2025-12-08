ILL: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ILL hat am 05.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 36,57 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 29,79 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ILL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,06 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at