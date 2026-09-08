08.09.2026 06:31:28

ILL hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ILL äußerte sich am 07.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 49,79 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 45,51 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,35 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ILL einen Umsatz von 5,20 Milliarden JPY eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 167,01 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 141,32 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat ILL im vergangenen Geschäftsjahr 20,89 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ILL 19,29 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:03 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter erwartet -- DAX vorbörslich im Minus --Asiens Börsen uneins
Der heimische Markt dürfte am Dienstag nachgeben. Der deutsche Leitindex wird schwächer erwartet. Auch am Dienstag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen