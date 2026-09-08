ILL hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ILL äußerte sich am 07.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 49,79 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 45,51 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,35 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ILL einen Umsatz von 5,20 Milliarden JPY eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 167,01 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 141,32 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat ILL im vergangenen Geschäftsjahr 20,89 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ILL 19,29 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at