09.03.2026 06:31:29
ILL: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
ILL lud am 06.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 41,65 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 32,47 JPY je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat ILL mit einem Umsatz von insgesamt 5,30 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 12,89 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
