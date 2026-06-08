ILL: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ILL hat am 05.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 39,00 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ILL 33,55 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 5,18 Milliarden JPY gegenüber 4,86 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at