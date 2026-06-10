CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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10.06.2026 06:17:02
Illegal mini-marts to shut for up to 12 months under law change prompted by BBC
Under current rules, shops breaking the law can only be closed for up to six months in England and Wales.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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