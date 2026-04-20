Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
20.04.2026 21:18:00
Illegale Preisabsprachen: Kalifornien untermauert Vorwürfe gegen Amazon
Der US-Bundesstaat wirft Amazon vor, verschiedene Marken unter Druck gesetzt zu haben, um konkurrierende Einzelhändler zu Preiserhöhungen zu bewegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
20:04
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
18:00
|Handel in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
16:02
|Montagshandel in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Start des Montagshandels zu (finanzen.at)
|
17.04.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones legt zum Ende des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
16.04.26
|Neue KI-Allianzen im Anlegerfokus - Aktien von Amazon, Alphabet & Co. im Blick (finanzen.at)
|
16.04.26
|Amazon-Aktie schwächer: Eröffnung der neuen Deutschlandzentrale in München (dpa-AFX)
|
16.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16.04.26
|'Melania' bei Prime Video kleiner Streaming-Hit (dpa-AFX)