WKN DE: A2P57L / ISIN: US82452J1097

16.02.2026 20:57:12

Illinois Foundation Doubles Down on Shift4 Payments, Buys $5 Million in Stock

According to its SEC filing dated Feb. 13, 2026, the University of Illinois Foundation increased its holding in Shift4 Payments (NYSE:FOUR) by 67,000 shares during the fourth quarter of 2025. The estimated transaction value was $4.73 million, calculated using the mean closing price within the quarter. The quarter-end value of the position increased by roughly $2.55 million, reflecting both the additional shares purchased and price changes during the period.This buy brings the fund’s stake in Shift4 Payments to 3.95% of its 13F reportable AUM after the fourth quarter of 2025.As of Feb. 12, 2026, Shift4 Payments shares were trading at $54.57, down 54.6% over the past year and underperforming the S&P 500 by 66 percentage points.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
