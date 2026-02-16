Shift4 Payment a Aktie
WKN DE: A2P57L / ISIN: US82452J1097
|
16.02.2026 20:57:12
Illinois Foundation Doubles Down on Shift4 Payments, Buys $5 Million in Stock
According to its SEC filing dated Feb. 13, 2026, the University of Illinois Foundation increased its holding in Shift4 Payments (NYSE:FOUR) by 67,000 shares during the fourth quarter of 2025. The estimated transaction value was $4.73 million, calculated using the mean closing price within the quarter. The quarter-end value of the position increased by roughly $2.55 million, reflecting both the additional shares purchased and price changes during the period.This buy brings the fund’s stake in Shift4 Payments to 3.95% of its 13F reportable AUM after the fourth quarter of 2025.As of Feb. 12, 2026, Shift4 Payments shares were trading at $54.57, down 54.6% over the past year and underperforming the S&P 500 by 66 percentage points.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shift4 Payments Inc Registered Shs -A-
|
05.11.25
|Ausblick: Shift4 Payments A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Shift4 Payments A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Shift4 Payments Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Shift4 Payments Inc Registered Shs -A-
|55,01
|0,81%