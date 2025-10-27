Illinois Tool Works verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Illinois Tool Works hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,81 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,91 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Illinois Tool Works im vergangenen Quartal 4,06 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Illinois Tool Works 3,97 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at