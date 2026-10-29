Illinois Tool Works verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Illinois Tool Works stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 3,00 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Illinois Tool Works 2,81 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,06 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,24 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at