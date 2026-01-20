Illumina Aktie

Illumina

WKN: 927079 / ISIN: US4523271090

20.01.2026 15:38:02

Illumina Gets Reimbursement For FDA-Approved TruSight Oncology Comprehensive Test, Stock Down

(RTTNews) - Illumina, Inc. (ILMN), Tuesday announced that the Centers for Medicare and Medicaid Services or CMS has granted reimbursement for the company's FDA-approved in vitro diagnostic TruSight Oncology Comprehensive test at the rate of $2,989.55 per test.

The move would help expand access to comprehensive genomic profiling and help healthcare providers to deliver precision oncology insights.

Starting January 1, 2026, TSO Comprehensive is reimbursed under the Clinical Laboratory Fee Schedule using Proprietary Laboratory Analysis code 0543U.

Currently, ILMN is trading at $137.00, down 3.24 percent on the Nasdaq.

