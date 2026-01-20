Illumina Aktie
WKN: 927079 / ISIN: US4523271090
|
20.01.2026 15:38:02
Illumina Gets Reimbursement For FDA-Approved TruSight Oncology Comprehensive Test, Stock Down
(RTTNews) - Illumina, Inc. (ILMN), Tuesday announced that the Centers for Medicare and Medicaid Services or CMS has granted reimbursement for the company's FDA-approved in vitro diagnostic TruSight Oncology Comprehensive test at the rate of $2,989.55 per test.
The move would help expand access to comprehensive genomic profiling and help healthcare providers to deliver precision oncology insights.
Starting January 1, 2026, TSO Comprehensive is reimbursed under the Clinical Laboratory Fee Schedule using Proprietary Laboratory Analysis code 0543U.
Currently, ILMN is trading at $137.00, down 3.24 percent on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Illumina Inc.
|
16.01.26
|S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Illumina von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
09.01.26
|Gewinne in New York: Börsianer lassen S&P 500 am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
|
09.01.26
|S&P 500-Wert Illumina-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Illumina von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
02.01.26
|S&P 500-Wert Illumina-Aktie: So viel Verlust hätte ein Illumina-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.12.25