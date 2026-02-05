Illumina Aktie
WKN: 927079 / ISIN: US4523271090
05.02.2026 22:47:57
Illumina Inc. Q4 Profit Advances
(RTTNews) - Illumina Inc. (ILMN) released earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $334 million, or $2.16 per share. This compares with $187 million, or $1.17 per share, last year.
Excluding items, Illumina Inc. reported adjusted earnings of $208 million or $1.35 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.0% to $1.159 billion from $1.104 billion last year.
Illumina Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $334 Mln. vs. $187 Mln. last year. -EPS: $2.16 vs. $1.17 last year. -Revenue: $1.159 Bln vs. $1.104 Bln last year.
