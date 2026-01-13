AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886715 / ISIN: US0463531089

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.01.2026 16:37:29

Illumina Introduces Illumina Billion Cell Atlas To Accelerate AI Drug Discovery

(RTTNews) - Illumina, Inc. (ILMN), Tuesday introduced Illumina Billion Cell Atlas, a genome-wide genetic perturbation dataset, which is built to accelerate drug discovery through AI across the pharmaceutical ecosystem.

The program aims to build a 5 billion cell atlas over three years, creating the most comprehensive map of human disease biology to date.

Built under an alliance framework of the company along with AstraZeneca (AZN), Merck (MRK), and Eli Lilly (LLY), the Atlas is expected to significantly scale AI for drug discovery.

Also, Merck will leverage the Atlas to accelerate precision medicine approaches across their drug discovery pipelines.

Currently, ILMN is trading at $148.51, up 2.04 percent on the Nasdaq.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AstraZeneca PLC (spons. ADRs)

mehr Nachrichten