VKW Aktie
WKN: 82450 / ISIN: AT0000824503
|Stromproduktion
|
04.05.2026 14:29:00
illwerke vkw-Aktie: Produziert wegen Trockenheit im Frühjahr weniger Strom
Die Eigenerzeugung im österreichischen Marktgebiet lag im Zeitraum Jänner bis April 2026 aufgrund der geringen Niederschläge rund 20 Prozent unter dem langjährigen Mittel, so das Unternehmen am Montag auf APA-Anfrage. Man verwies aber darauf, dass gerade im Vergleich zum Vorjahr die zuflussreicheren Monate im ersten Halbjahr erst noch kämen.
Von der Trockenheit deutlich weniger betroffen seien die Speicherseen, weil dort der natürliche Zufluss nur eine untergeordnete Rolle spiele. Der Speicherstand sei vor allem von der Speicherbewirtschaftung und vom Kraftwerksbetrieb abhängig. Jene Energiemengen, die nicht durch Eigenerzeugung aufgebracht werden könnten, müssten zugekauft werden, so die illwerke vkw.
agr/jh/cgh
ISIN AT0000824503 WEB https://www.illwerkevkw.at/
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