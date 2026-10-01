VKW Aktie

VKW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 82450 / ISIN: AT0000824503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.10.2026 14:38:00

illwerke vkw peilen Öffnung der Silvretta-Hochalpenstraße 2029 an

Die Silvretta-Hochalpenstraße zwischen Vorarlberg und Tirol könnte laut Eigentümerin illwerke vkw AG bereits 2029 wieder öffnen, bisher wurde 2030 genannt. Die für Tourismus und Kraftwerksbetrieb wichtige Verbindung ist seit 2024 nach Muren für umfangreiche Instandhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen gesperrt. Zuletzt hatte auch Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) mit Blick auf die wirtschaftlichen Auswirkungen im Montafon auf eine raschere Öffnung gedrängt.

Geologische Untersuchungen machten nach den Naturereignissen deutlich, dass für eine dauerhafte Öffnung weitere Schutz- und Überwachungsmaßnahmen nötig sind. Die illwerke vkw erarbeiteten daher ein langfristiges Konzept: Nach drei Bausaisonen 2027 bis 2029 sollte im Sommer 2030 die Freigabe für den öffentlichen Verkehr erfolgen, so die Ankündigung im Frühjahr. Am Donnerstag teilte der Energiekonzern nun mit: "Ziel ist es, die Straße vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der notwendigen Aufsichtsratsbeschlüsse möglichst 2029 wieder für den betrieblichen und den öffentlichen Verkehr zu öffnen." Mit Unterstützung eines Universitätsprofessors habe man die Maßnahmen so weit optimiert, dass kleiner dimensionierte Schutzbauten möglich würden. "Dadurch eröffnet sich die Perspektive, die Straße wieder früher zugänglich zu machen", so Vorstandsmitglied Gerd Wegeler.

Zeitplan bleibt "anspruchsvoll"

Der zu sichernde Abschnitt sei mehrere Kilometer lang. Die Maßnahmen müssten auf die geologische Situation abgestimmt und genehmigt werden. Zudem seien Arbeiten im Hochgebirge nur während weniger Monate im Jahr möglich, daher "bleibt der Zeitplan anspruchsvoll", hieß es. Man treibe derzeit die Detailplanung mit externen Fachleuten voran. Sobald belastbare Ergebnisse vorlägen, wollen die illwerke vkw im Frühjahr 2027 die nötigen Beschlüsse fassen und über die weiteren Schritte sowie den Zeitplan informieren. Der betroffene Bereich sei intensiv untersucht und gesichert worden, zwischen den Kehren 13 und 14 seien die Arbeiten bereits abgeschlossen. Die Sicherheit der Straßenbenutzer stehe an erster Stelle, hieß es.

Die rund 22 Kilometer lange, bei Ausflüglern beliebten Straße mit der Bielerhöhe auf 2.037 Metern als höchstem Punkt ist traditionell wegen Lawinen- und Steinschlaggefahr jeden Winter gesperrt, sie öffnet üblicherweise Ende Mai oder Anfang Juni. Im Juli 2024 gingen ein Felssturz und eine Mure zwischen den Kehren 13 und 14 nieder. Seither war die Straße bis auf wenige Wochen gesperrt. Weitere Schadensereignisse im Sommer 2025 brachten neue Gefährdungslagen an anderen Stellen zum Vorschein, was eine weitere Sperre und die Ausarbeitung eines Langfrist-Konzepts nötig machte, um die Sicherheit der für den Kraftwerksbetrieb und den Tourismus wichtigen Straße gewährleisten zu können.

agr/jh/gu

ISIN AT0000824503 WEB https://www.illwerkevkw.at/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu VKW AG

mehr Nachrichten

Analysen zu VKW AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:22 Kryptowährungen im 3. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
10:17 Rohstoffe im 3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
10:13 September 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.10.26 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.10.26 3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich im Minus - kein Handel in Shanghai
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich zum Wochenschluss mit Gewinnen. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen