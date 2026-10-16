VKW Aktie
WKN: 82450 / ISIN: AT0000824503
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16.10.2026 13:27:00
illwerke vkw schlossen Generalsanierung des Vermuntwerks ab
Im Zentrum stand der Austausch der fünf Maschinensätze gegen zwei sechsdüsige horizontale Peltonmaschinen, also Hochdruck-Wasserturbinen mit sechs Wasserstrahlen zur Stromerzeugung. Diese Bauweise wird laut dem Unternehmen weltweit nur selten realisiert, man sehe sich damit in technologischer Vorreiterrolle. Das sanierte Krafthaus werde künftig mit der Abwärme der Turbinen beheizt. Als technisch und logistisch herausfordernd beschrieb der Energieversorger die Koordination der rund eineinhalb Jahre dauernden Arbeiten im laufenden Kraftwerksumfeld, etwa die Entleerung des Vermuntsees, bei der unkontrollierte Schlammbewegungen verhindert werden mussten. Dafür wurde eigens ein Sedimentmanagement entwickelt.
illwerke vkw-Vorstandsmitglied Gerd Wegeler sah in der Sanierung eine Investition in die Zukunft der erneuerbaren Energieversorgung. Man verbinde mit der Generalerneuerung den Erhalt wertvoller Infrastruktur mit modernster Technik und einer effizienten Nutzung der vorhandenen Wasserressourcen. 1930 war das Werk die erste Großanlage der Vorarlberger Illwerke und das leistungsstärkste Wasserkraftwerk Österreichs, es wurde seither laufend modernisiert. Am 17. Oktober wird das Vermuntwerk bei einem Tag der Offenen Tür offiziell wiedereröffnet.
agr/bel
ISIN AT0000824503 WEB https://www.illwerkevkw.at/
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