Ilshin Spinning gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ilshin Spinning hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1379,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 57,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 138,52 Milliarden KRW gegenüber 121,88 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at