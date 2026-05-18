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18.05.2026 06:31:29
Ilshin Spinning hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Ilshin Spinning lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 178,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ilshin Spinning ein EPS von 882,00 KRW je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,99 Prozent auf 140,51 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 136,43 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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