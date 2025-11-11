|
11.11.2025 06:31:28
Ilshin Spinning informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ilshin Spinning äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 48,69 KRW. Im letzten Jahr hatte Ilshin Spinning einen Gewinn von 64,00 KRW je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz wurden 124,27 Milliarden KRW gegenüber 119,82 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
