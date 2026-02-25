Ilshin Spinning: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ilshin Spinning präsentierte in der am 23.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 577,54 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 181,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 134,40 Milliarden KRW – eine Minderung von 6,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 144,18 Milliarden KRW eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1497,13 KRW. Im letzten Jahr hatte Ilshin Spinning einen Gewinn von 1319,00 KRW je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 1,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 516,98 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 523,65 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at