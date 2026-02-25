|
25.02.2026 06:31:29
Ilshin Spinning: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Ilshin Spinning präsentierte in der am 23.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 577,54 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 181,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 134,40 Milliarden KRW – eine Minderung von 6,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 144,18 Milliarden KRW eingefahren.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1497,13 KRW. Im letzten Jahr hatte Ilshin Spinning einen Gewinn von 1319,00 KRW je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 1,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 516,98 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 523,65 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.