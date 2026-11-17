Ilshin Spinning hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 117,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 53,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Ilshin Spinning im vergangenen Quartal 131,03 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ilshin Spinning 124,27 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at