Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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28.03.2026 16:27:49
Ilya Remeslo, formerly a pro-Putin blogger, has ended up in a Russian psychiatric hospital after criticizing the president. What happened?
After seemingly switching sides, a pro-government blogger in Russia who criticized President Vladimir Putin has been admitted to psychiatric care in St. Petersburg. Did he go rogue?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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