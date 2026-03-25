BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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25.03.2026 11:53:00
I’m 30 and I owe my dad $975 for covering my cellphone bill. Is it wrong to feel weirdly annoyed?
“Something about a parent suddenly acting like a $1,000 debt collector feels weird.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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