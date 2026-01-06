Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
06.01.2026 15:11:00
I’m 46 and I’m still use my ex-boyfriend’s Netflix account. Is that stealing?
"I'm now anxiously waiting for the next season of 'Bridgerton.'"
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
09:49
|Paramount: Warner Bros. lehnt Übernahmeangebot ab und will Deal mit Netflix (Spiegel Online)
|
06.01.26
|Versant’s stock market debut makes dismal viewing for Netflix (Financial Times)
|
05.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Erste Schätzungen: Netflix mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
31.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
31.12.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
29.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Netflix von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.12.25
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 steigt nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.
|12:21
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.12.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
