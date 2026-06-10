Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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10.06.2026 13:00:00
I’m 60, retired with $3 million. My fiancée, 55, only has $1 million and plans to keep working. Are we compatible?
“Although she is quite frugal, she has not been particularly diligent with investing.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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