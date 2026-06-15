Strategy Aktie

Strategy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

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15.06.2026 23:30:00

I'm a CFP® Professional. Here's the Investment Strategy I Use to Navigate Market Volatility.

Ups and downs are a natural part of investing, but it's one thing to know that and another thing to watch your 401(k) plummet after you worked so hard to save. It's stressful, but easier to manage when you have a solid strategy.Some people panic and sell when their investments are down in an attempt to prevent further losses. But as a CFP® professional, I prefer a different approach. While I can't give you personalized financial advice without knowing your situation, it's definitely an option you ought to consider.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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