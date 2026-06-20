GE Vernova Aktie

GE Vernova für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016

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20.06.2026 17:12:54

I'm Calling It: GE Vernova (GEV) Is a Buy Before This Catalyst Drops

General Electric (NYSE: GE) spun off its energy division as GE Vernova (NYSE: GEV) two years ago. Since its market debut, GE Vernova's stock has surged nearly 750%. Let's see why its stock soared -- and why it's still worth buying today before a major catalyst kicks in.GE Vernova is one of the most balanced plays on the growing need for electricity. It operates three segments: Power (55% of its 2025 orders), Electrification (33%), and Wind (13%). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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