GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
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20.06.2026 17:12:54
I'm Calling It: GE Vernova (GEV) Is a Buy Before This Catalyst Drops
General Electric (NYSE: GE) spun off its energy division as GE Vernova (NYSE: GEV) two years ago. Since its market debut, GE Vernova's stock has surged nearly 750%. Let's see why its stock soared -- and why it's still worth buying today before a major catalyst kicks in.GE Vernova is one of the most balanced plays on the growing need for electricity. It operates three segments: Power (55% of its 2025 orders), Electrification (33%), and Wind (13%). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu GE Vernova
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22.04.26
|GE Vernova-Aktie mit Kursrally: Prognose angehoben (dpa-AFX)
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22.04.26
|ROUNDUP: Energietechnikkonzern GE Vernova wird optimistischer - Aktie stark (dpa-AFX)
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21.04.26
|Ausblick: GE Vernova vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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08.04.26
|Erste Schätzungen: GE Vernova stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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29.01.26
|GE Vernova thinks data centres could lower utility bills — eventually (Financial Times)
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27.01.26
|Ausblick: GE Vernova präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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13.01.26
|Erste Schätzungen: GE Vernova präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)