Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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12.07.2026 12:00:00
I'm Calling It. It's Time to Load Up on These 3 High-Yielding Dividend Stocks Right Now (1 Currently Yields Over 8.5%)
The S&P 500 has soared 20% over the past year. As a result, dividend yields are down, with the S&P 500's yield near its lowest level in more than 20 years at around 1.1%. However, not all dividend stocks have kept pace with the broader market's rally. Several are down sharply from their 52-week high, even though their businesses continue to perform well, enabling them to keep growing their higher-yielding dividends. Here are three high-yielding stocks that income-seeking investors should load up on right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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