Medtronic Aktie
WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115
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05.08.2026 18:02:00
I'm Calling It: Medtronic (MDT) Will Soar 40% by the End of 2026
Shares of Medtronic (NYSE: MDT), one of the world's largest medical device makers, have declined by more than 30% over the past five years. Higher costs, supply chain bottlenecks, quality control issues, and competitive pressure in surgical robotics all weighed on its stock. Yet Wall Street remains bullish on Medtronic, with an average price target of $98.44 and a top target of $121. I believe it could rise more than 40% from its current price of $86 and hit that high-end target by the end of this year for a few simple reasons.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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