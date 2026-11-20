(RTTNews) - Friday, IM Cannabis Corp. (IMCC) announced Ronen Zalayet as Chief Executive Officer of the company, effective November 19, 2026.

Zalayet succeeds Oren Shuster, who has resigned from his positions as CEO and director, and will continue to serve as a director of the company's Israeli subsidiaries.

He has served as Chief Financial Officer of Nexera Technologies Ltd., a company listed on the Nasdaq Stock Market LLC, since October 2022.

Concurrently, the company appointed Shakked Shuster as CEO of Focus Medical Herbs Ltd., its Israeli subsidiary, succeeding Oren Shuster following his resignation from that role.

Before joining the company, Shakked Shuster served as a product designer in Unit 81, the technology unit of the Special Operations Division of the Israel Defense Forces' Intelligence Directorate.

IMCC was trading at $0.5001, up 7.27 percent on the Nasdaq.