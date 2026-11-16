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16.11.2026 06:31:29
IM Cannabis: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
IM Cannabis hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 7,25 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -16,340 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 88,27 Prozent zurück. Hier wurden 1,2 Millionen USD gegenüber 10,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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