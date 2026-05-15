IM Cannabis stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

IM Cannabis ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat IM Cannabis die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,28 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,060 USD erwirtschaftet worden.

IM Cannabis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,3 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at