IM Cannabis Aktie
WKN DE: A2QQPZ / ISIN: CA44969Q2080
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18.09.2026 18:47:59
IM Cannabis Stock Surges 247%
(RTTNews) - IM Cannabis Corp. (IMCC) is up 246.55 percent, gaining $4.29 to $6.03 on Friday. The sharp move comes despite there being no new company-specific news identified as a catalyst for the stock's advance.
IM Cannabis is currently trading at $6.03, up from the previous close of $1.74 after opening at $3.25 on the nasdaq. The stock has traded between $2.97 and $8.65 during the session, with trading volume at 88.37 million shares versus average volume of 106,444.
The unusually high trading volume represents a substantial increase over the stock's typical activity, with more than 88 million shares changing hands compared with its average volume of about 106,444 shares.
IM Cannabis shares have traded between $1.55 and $77.10 over the past 52 weeks.
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