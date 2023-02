Im eisigen Reich der Elfen und Erlkönige: Mit dem MINI Cooper S Countryman ALL4 Untamed Edition in Lappland.

„Jeder neue Tag, ist ein Tag näher am nächsten Winter“, besagt ein Sprichwort der Samen, den Ureinwohnern Lapplands. Mit der richtigen Ausrüstung lässt sich in der mystischen Region hoch im Norden neben Midsommer aber auch Midwinter genießen. Gut vorbereitete Eis-Abenteurer werden mit weiten Winterlandschaften, kristallklaren Abenden und tanzenden Nordlichtern belohnt. Ein klarer Fall für den MINI Cooper S Countryman ALL4 in der Untamed Edition.