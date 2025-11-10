Friend a Aktie
WKN DE: A3ELSR / ISIN: CNE1000042N5
|
10.11.2025 11:30:00
I’m in my 50s and divorced with a $1.7 million home. I fell in love with an old school friend. Does it make financial sense to marry?
“I have a mortgage balance of $600,000 on a $1.7 million house.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!