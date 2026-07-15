PRO HOLDINGS Aktie

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15.07.2026 04:49:08

Im Jahr 2025 pro Kopf 222 Euro: Bund investiert zuletzt mehr Geld ins marode Schienennetz

Aus Bundesmitteln fließen 2025 rechnerisch pro Einwohner 24 Euro mehr in die Bahn-Infrastruktur als ein Jahr zuvor. Eigene Auswertungen des Bahnkonzerns zeigen jedoch, dass das Schienennetz trotz der Milliarden-Investitionen weiter ein Sanierungsfall bleibt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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