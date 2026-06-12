PRO HOLDINGS Aktie

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12.06.2026 19:33:00

I'm Letting Siri See My Life on Vision Pro, and It's a Sign of Things to Come

Commentary: An early test of VisionOS 27's Siri AI visual intelligence already feels like a phase change, and a preview of camera-enabled wearables like glasses.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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