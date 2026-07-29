Being Aktie

Being für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001

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29.07.2026 21:26:00

I’m managing a former colleague who just can’t keep up with her workload. How do I handle this without being a jerk?

“I wish she would just find somewhere else to work.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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