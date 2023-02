Im März wohl kein weiteres Stühlerücken im DAX - MDAX und SDAX mit Wechseln

Rheinmetall hätte zwar gute Chancen auf einen Platz in der ersten Börsenliga, doch da es derzeit keinen Abstiegskandidaten gibt, muss der Rüstungskonzern und Autozulieferer sich noch weiter gedulden.

Index-Experten erwarten am Freitagabend, 3. März, lediglich die Bekanntgabe von Änderungen unterhalb des deutschen Leitindex durch die Deutsche Börse. Betreffen würde dies dann nur den Index der mittelgroßen Unternehmen, den MDAX, sowie den Index der kleineren Unternehmen, den SDAX. Etwaige Änderungen treten am Montag, 20. März, in Kraft.

Im MDax rechnet Index-Experte Tom Koula von der Investmentbank Stifel Europe in wenigen Wochen mit einem Aufstieg des Technologieunternehmens JENOPTIK sowie des Spezialisten für Photovoltaik-Systemtechnik, SMA Solar. Dafür dürften ihm zufolge der Biokraftstoff-Hersteller VERBIO Vereinigte BioEnergie und Software AG in den SDAX absteigen.

Abgesehen davon hält er auch einen weiteren Wechsel für nicht ausgeschlossen. Angesichts der kräftigen Kursverluste des US-Netzwerkausrüsters ADTRAN könnte dieser womöglich auch noch seinen Platz im Index der mittelgroßen Unternehmen räumen müssen, wodurch der Platz frei würde für den derzeit noch im SDAX zu findenden Spezialverpackungshersteller KRONES.

Neben diesen Platzwechseln wird im SDAX außerdem ein weiterer Aufstieg erwartet. Der Versicherer Wüstenrot & Württembergische (W&W) dürfte in den Nebenwerte-Index zurückkehren. Den Platz räumen müsste laut Koula dafür die Südzucker-Tochter und Bioethanol-Hersteller CropEnergies.

Wichtig sind Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

