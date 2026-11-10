10.11.2026 05:55:38

Im Nord-Stream-Prozess sagt Minentaucher der Bundeswehr aus

HAMBURG (dpa-AFX) - Ein Minentaucher der Bundeswehr soll am Dienstag (9.30 Uhr) im Verfahren um den Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines vor dem Hamburgischen Oberlandesgericht aussagen. Das Gericht will den Fregattenkapitän am sechsten Prozesstag dahingehend befragen, ob es überhaupt möglich ist, dass Taucher in 80 Metern Tiefe Sprengsätze deponieren, wie das Gericht mitteilte.

Am 26. September 2022 waren südlich der dänischen Insel Bornholm am Grund der Ostsee mehrere Sprengsätze detoniert. Die beiden Erdgasleitungen Nord Stream 1 und 2 wurden massiv beschädigt. Insgesamt gab es vier Lecks an drei der insgesamt vier Leitungen, die von Russland nach Mecklenburg-Vorpommern führen.

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten Serhij Kusnjezow - einem früheren Offizier einer Spezialeinheit des ukrainischen Militärs - vor, der Drahtzieher hinter der Sprengung gewesen zu sein. Der 50-Jährige soll die Explosionen gemeinsam mit sechs weiteren Tätern verursacht haben.

Wegen des Einsatzes verbotener Methoden der Kriegsführung durch einen Angriff gegen zivile Objekte lautet die Anklage auf Kriegsverbrechen. Außerdem wird Kusnjezow beschuldigt, eine Sprengstoffexplosion herbeigeführt, Bauwerke zerstört und öffentliche Betriebe gestört zu haben./klm/DP/zb

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