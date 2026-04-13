NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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13.04.2026 20:45:00

I'm Not Buying Nvidia Right Now. These 2 Growth Stocks Are the Smarter AI Supercycle Play.

Nvidia (NASDAQ: NVDA) has undeniably been one of the best growth stocks to own over the past several years. The company has seen parabolic growth over the past five years and has established itself as the dominant player in the artificial intelligence (AI) infrastructure space.The company did not just stumble into the position it finds itself today, but it was carefully plotted and planned for years before AI hit the mainstream. It is that forward-looking nature that I believe will continue to make Nvidia a winner moving forward.While it is already the largest company in the world, I think there are better ways to play this AI supercycle right now. Let's look at two AI stocks I have bought instead.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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