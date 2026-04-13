NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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13.04.2026 20:45:00
I'm Not Buying Nvidia Right Now. These 2 Growth Stocks Are the Smarter AI Supercycle Play.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) has undeniably been one of the best growth stocks to own over the past several years. The company has seen parabolic growth over the past five years and has established itself as the dominant player in the artificial intelligence (AI) infrastructure space.The company did not just stumble into the position it finds itself today, but it was carefully plotted and planned for years before AI hit the mainstream. It is that forward-looking nature that I believe will continue to make Nvidia a winner moving forward.While it is already the largest company in the world, I think there are better ways to play this AI supercycle right now. Let's look at two AI stocks I have bought instead.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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13.04.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Dell und HP nachbörslich unter Druck - Nvidia dementiert (dpa-AFX)
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13.04.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones legt letztendlich zu (finanzen.at)
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13.04.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite legt letztendlich zu (finanzen.at)
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|S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet die Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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13.04.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 beendet den Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
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13.04.26
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
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13.04.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 nachmittags stärker (finanzen.at)
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13.04.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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|21.11.24
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