Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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12.10.2026 11:05:00
I'm Not Selling Bloom Energy Before Earnings. Here's the 1 Number I'm Watching.
Bloom Energy (NYSE: BE), a developer of solid oxide fuel cells (SOFCs), is expected to post its third-quarter earnings report in the last week of October. Its stock has already risen 2,350% over the past three years, but I wouldn't sell it as long as it reiterates or raises its full-year guidance.
Bloom's year-over-year revenue growth accelerated significantly in the first half of 2026.
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